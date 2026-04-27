Инвестиции в ДНР расширяются

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Расширяем подходы в инвестиционной политике региона. Поиск потенциальных инвесторов будем вести, в том числе, через публикацию предложений на Инвестиционном портале ДНР.
По поручению заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина приступаем к размещению инвестиционных предложений, которые позволят заинтересованным компаниям изучить детали того или иного проекта и представить свои инициативы для его реализации.
На Инвестиционном комитете ДНР приняли решение о размещении первого такого предложения — проекта «Восстановление гостиницы “Прага”. Также в ходе заседания поддержали 11 масштабных инвестпроектов, в их числе возведение жилых комплексов в Макеевке и Мариуполе, строительство завода объемно-блочного домостроения, производство металлоконструкций с замкнутым циклом.
Об этом сообщил ТГ-канал Правительства ДНР.
