Работники прячут ИИ от начальства — доля выросла в полтора раза

Каждый третий сотрудник не сообщает руководству об использовании ИИ, передает ТАСС со ссылкой на HR-директора центра компетенций, специализирующегося на разработке продуктов на базе искусственного интеллекта Анастасию Зальцман. Доля таких работников за год заметно выросла, что отражает изменения в поведении персонала и отношении к технологиям на рабочем месте.
По данным опроса, около 35% респондентов не раскрывают применение ИИ в работе. Из них 29% указали, что «скорее скрывают» этот факт, еще 6% делают это осознанно и регулярно. Годом ранее аналогичный показатель составлял 21%.
Наиболее высокая доля скрывающих зафиксирована среди молодых специалистов. В группах 18−24 и 25−34 лет она достигает 55% и 52% соответственно. Среди более старших сотрудников показатель существенно ниже — около 27%. Также отмечено, что женщины чаще не сообщают о применении ИИ.
В предыдущем исследовании, проведенном в марте 2025 года среди 3,6 тыс. человек, 21% заявляли, что не стали бы признавать использование ИИ. Тогда же 41,3% респондентов указывали на осторожное отношение к таким инструментам из-за риска утечки данных, а 11,1% связывали их применение с профессиональной деградацией.
Обстоятельства, влияющие на сокрытие, связаны с восприятием компетентности сотрудников. Отмечается, что часть работников опасается негативной оценки со стороны руководства. Детали внутренних корпоративных правил в отношении ИИ не раскрываются.
