Японский индекс Nikkei вновь обновил исторический максимум

ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок на фоне сообщений о предложениях Ирана по урегулированию конфликтов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, в ходе торгов растет на 1,86% до уровня 60 784,24 пункта. Таким образом, он обновил рекорд, установленный 23 апреля. Тогда Nikkei впервые в истории поднялся выше отметки в 60 тыс. пунктов.
Ранее портал Axios сообщил, что Тегеран передал Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта, предусматривающее снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Ирана.