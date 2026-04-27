Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японский индекс Nikkei вновь обновил исторический максимум

Показатель поднялся до 60 784,24 пункта.

ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок на фоне сообщений о предложениях Ирана по урегулированию конфликтов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, в ходе торгов растет на 1,86% до уровня 60 784,24 пункта. Таким образом, он обновил рекорд, установленный 23 апреля. Тогда Nikkei впервые в истории поднялся выше отметки в 60 тыс. пунктов.

Ранее портал Axios сообщил, что Тегеран передал Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта, предусматривающее снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Ирана.

