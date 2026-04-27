Оставили велосипед в подъезде: юрист объяснила, почему стоит готовиться к штрафу

Летом в многоквартирных домах чаще возникают бытовые нарушения, за которые можно получить штраф. Адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко рассказала KP.RU, почему привычка оставлять велосипеды и другие вещи в подъезде может обернуться проблемами.
«Такие предметы уменьшают ширину путей эвакуации, создают препятствия при выходе людей из здания в случае пожара и могут способствовать быстрому распространению огня и дыма», — объяснила эксперт.
По словам эксперта, хранение личных вещей в тамбурах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования считается нарушением правил пожарной безопасности. Речь идет не только о велосипедах и самокатах, но и о колясках, коробках, стройматериалах и даже старой мебели, которую часто «временно» оставляют в подъезде.
За такие нарушения могут оштрафовать как по жалобе соседей, так и по инициативе управляющей компании. Сумма штрафа для жильцов составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а проверку проводят органы пожарного надзора.
Ранее адвокат также рассказала, что за «лебедей» из покрышек во дворе могут наказать рублем. Это квалифицируется как несанкционированное размещение отходов.