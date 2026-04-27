Цены просели — названа самая дешевая новостройка Московской области

Минимальная стоимость жилья на первичном рынке Московской области составляет 3,1 млн рублей, передает ТАСС.
Как уточнила директор департамента аналитики и консалтинга агентства недвижимости Юлия Иванова, речь идет о квартире площадью 19,2 квадратного метра в жилом комплексе в Солнечногорске.
По ее данным, на рынке новостроек региона сохраняется значительный объем бюджетного предложения. В сегменте до 5 млн рублей представлено более 1,1 тысячи квартир и апартаментов.
Средняя стоимость жилья в массовых новостройках Подмосковья составляет 10,4 млн рублей при средней площади 46,7 квадратного метра.
Читайте также: Чёрные риелторы выстроили конвейер ужаса — сделки заканчивались смертью.