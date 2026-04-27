Яйца в Иркутской области заметно подорожали в марте, а огурцы подешевели

В марте 2026 года цены в Иркутской области выросли на 0,5% по сравнению с февралем. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 5,9%. Управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук рассказал о самых заметных ценовых изменениях.
— Заметно подорожали яйца. Накануне Пасхи значительно вырос спрос. Птицефабрики переносили в стоимость продукции растущие затраты на корма, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования и логистику, — пояснил эксперт.
А вот тепличные огурцы напротив подешевели после зимнего скачка цен. В регион увеличились поставки из других областей страны из-за хорошего урожая. Снизилась стоимость твердых и мягких сыров, а также сливочного масла, производство этих продуктов в целом по России выросло. За год масло подешевело почти на 10%.
При этом рестораны, кафе и столовые подняли цены. Рост издержек на продукты, коммуналку и аренду владельцы закладывали в стоимость блюд, и высокий спрос им это позволял. За год обеды и ужины вне дома подорожали почти на 10%. Банк России продолжит политику, направленную на снижение инфляции до 4%.