Яйца в Иркутской области заметно подорожали в марте, а огурцы подешевели

А вот тепличные огурцы напротив подешевели после зимнего скачка цен. В регион увеличились поставки из других областей страны из-за хорошего урожая. Снизилась стоимость твердых и мягких сыров, а также сливочного масла, производство этих продуктов в целом по России выросло. За год масло подешевело почти на 10%.