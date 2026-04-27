Поездки по миру упростили — названы страны с безвизовым въездом для россиян

Россияне могут посещать 86 стран без визы и еще 38 — по упрощенной схеме въезда, передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков туристического агентства.
В перечень безвизовых направлений входят, в частности, Бразилия, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция и ЮАР. Упрощенный въезд действует через электронную визу или оформление по прибытии — такой режим доступен, например, в Египте, Индии, Индонезии, Камбодже, Кении, Мексике и Южной Корее.
Для безвизовых поездок требуется загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев после окончания поездки и соблюдение установленного срока пребывания. В отдельных случаях могут запросить обратный билет, бронь проживания или подтверждение финансов.
В Азии без визы также можно въехать в Монголию, Лаос, Малайзию, Бруней, Мьянму и Филиппины, а в ряде стран, включая Шри-Ланку и Сейшелы, требуется электронное разрешение на въезд. В Африке открыты Ангола, Ботсвана, Гамбия, Зимбабве, Маврикий, Намибия, Тунис и другие государства.
Аналитики отмечают, что у россиян сохраняется широкий выбор направлений для отдыха и деловых поездок. В числе востребованных маршрутов — страны с прямыми авиарейсами, включая Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Китай, Гонконг, Индию и Сейшелы.
При этом МИД России ранее рекомендовал воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока до стабилизации ситуации, а Минэкономразвития — временно приостановить продажу туров по отдельным направлениям. Аналогичные ограничения действуют и для Кубы на фоне чрезвычайной ситуации с топливом.
