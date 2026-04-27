Экономист Головецкий рассказал, как повлияют на цены комиссии за переводы по СБП

С 1 мая в России начнут взимать комиссии за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес индивидуальных предпринимателей (ИП), самозанятых и компаний. Размер комиссии будет варьироваться от нескольких копеек до нескольких рублей в зависимости от суммы перевода. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал к.э.н., декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Николай Головецкий.
Изменения в СБП с 1 мая.
Эксперт рассказал, что СБП была создана как более дешёвая альтернатива эквайрингу. При комиссиях по картам в 1−3,5%, а с 2026 года — с учётом НДС, многие банки брали за приём платежей по QR-коду всего 0,2−0,7%. Для социально значимых товаров и услуг комиссия могла составлять до 0,4%. Это делало расчёты через СБП выгодными для малого и среднего бизнеса.
Теперь Банк России установил символические комиссии за коммерческие операции через СБП. Комиссии взимаются, если хотя бы один из участников перевода — компания, ИП или самозанятый. Размер комиссии зависит от суммы перевода: при переводах до 125 рублей комиссия составляет 5 копеек, при переводах от 6 тысяч до 1 миллиона рублей комиссия составляет 3 рубля.
Тариф действует как на списание, так и на зачисление средств. Например, при переводе 5 тысяч рублей ИП общая комиссия для обеих сторон составит 4 рубля. За трансграничные переводы между физическими лицами вводится фиксированная комиссия в размере 6 рублей.
Переводы между физическими лицами внутри страны, а также платежи в пользу государства (налоги, штрафы, пошлины) остаются без комиссии.
Влияние на цены и поведение людей.
Главный вопрос для покупателей — отразятся ли комиссии СБП на ценах товаров. По оценке экономиста, прямого удорожания из-за тарифов ожидать не стоит. Максимальная комиссия в 3 рубля за операцию несопоставима с процентами, которые бизнес уже платит за приём карт. В структуре себестоимости товара это незначительные суммы, которые обычно «растворяются» в общих расходах.
Однако психологический эффект может быть более заметным. На фоне обсуждения комиссий россияне активно переходят на наличные. С 1 по 17 апреля, по данным Центрального банка, в оборот вышло около 470 млрд рублей, а объём наличных достиг 20,34 трлн рублей, что является максимальным показателем с начала года.
Головецкий считает, что это опасный тренд. Хотя доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 88%, возврат к наличным расчётам увеличивает издержки и снижает прозрачность экономики.
Ключевым фактором станет поведение банков. Если они не будут закладывать внутренние расходы по СБП в тарифы для граждан и бизнеса, система останется выгодной как для магазинов, так и для покупателей.
По мнению эксперта, при текущих параметрах СБП не способна разогнать инфляцию. Гораздо важнее сохранить доверие к безналичным расчётам и не вернуть экономику к использованию наличных денег.