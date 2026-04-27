Правительство России списало Ростовской области более 1 млрд. рублей долгов

Ростовская область продолжает планомерно снижать долговую нагрузку. По распоряжению Правительства России региону списали задолженность по бюджетным кредитам на сумму 1 057,1 млн рублей. Общий лимит, в рамках которого область может уменьшить свой долг перед федеральным центром, составляет 5 285,6 млн рублей.

Списанные средства — это не просто бухгалтерская операция. По условиям программы, каждый рубль должен работать на развитие региона и поддержку людей. В 2025 году более половины высвободившихся денег — 557,1 миллиона рублей — направили на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах. Ещё 354 млн пошли на социальные выплаты участникам специальной военной операции, а 146 млн — на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

«Мы не просто сокращаем долги — мы вкладываем эти ресурсы в реальные дела: обновление жилого фонда, поддержку наших бойцов и их семей, развитие промышленности. Работу по списанию задолженности продолжим и дальше», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Аналогичную политику по списанию долгов правительство Ростовской области проводит в отношении муниципалитетов. Местным бюджетам списано 883,4 млн рублей. Эти деньги дают дополнительные возможности для решения насущных проблем жителей.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

