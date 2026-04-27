Шахтеры в ЛНР пожаловались на долги по зарплате от банкротящегося инвестора

По данным RTVI, на задержки зарплаты и массовые сокращения пожаловались сотрудники трех предприятий — «Красный партизан», «Должанская-Капитальная» и шахта имени Я. М. Свердлова. По словам одного из сотрудников «Красного партизана», шахту передали инвестору в 2024 году, после чего начались проблемы с зарплатой. В начале 2026 года горняков, как утверждается, уведомили о сокращении в течение двух месяцев, а в марте 2026 года шахты закрылись. Зарплату за отработанные три месяца этого года шахтеры не получили, без средств остались почти 1200 человек.