Банки Татарстана внедряют исламские финансы

В Татарстане исламские финансы становятся популярными, но пока не получили широкого распространения. Основными принципами стали запрет на ростовщичество (риба), неопределенность (гарар) и азартные игры (майсир), обязательное разделение рисков.
Банки предлагают такие исламские продукты как ипотека, рассрочка, лизинг (иджара), долевое финансирование, благотворительные карты. Однако сделки не признаются финансовыми, а для мурабахи нет законодательной базы.
Эксперты считают, что нужен специализированный банк для продвижения исламских финансов и создания здоровой конкуренции. Это позволит развивать законодательство и инфраструктуру, что привлечет больше клиентов.
