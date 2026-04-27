Санкции назвали провалом — прозвучал призыв вернуть электроэнергию из РФ

23 апреля Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения на операции с 20 российскими банками, меры в отношении криптовалюты RUBx, а также запрет на поддержку развития цифрового рубля. Под ограничения также попали 12 российских нефтеперерабатывающих предприятий и 16 иностранных компаний, включая шесть китайских.