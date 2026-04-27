Санкции назвали провалом — прозвучал призыв вернуть электроэнергию из РФ

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Евросоюз отменить санкции против России и возобновить закупки российской энергии, передает РИА Новости.

По его словам, такие меры могли бы обеспечить стабильность на мировом рынке. Он заявил, что текущая политика ЕС не приносит пользы экономике объединения и ведет к негативным последствиям.

Мема также охарактеризовал санкции как форму давления, которая в итоге затрагивает интересы самой Европы.

23 апреля Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения на операции с 20 российскими банками, меры в отношении криптовалюты RUBx, а также запрет на поддержку развития цифрового рубля. Под ограничения также попали 12 российских нефтеперерабатывающих предприятий и 16 иностранных компаний, включая шесть китайских.

25 апреля в министерстве коммерции Китая заявили о намерении принять меры для защиты своих компаний, оказавшихся под действием этих ограничений.

В России ранее заявляли, что экономика адаптируется к санкционному давлению, которое усиливается в последние годы.

