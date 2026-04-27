В Ростовской области до конца года отремонтируют 3 млн. кв. метров региональных и местных дорог

Ход реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудили на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. В совещании принял участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в Ростовской области предусмотрено привести в нормативное состояние 235 объектов. Задача — уложить 3 млн кв. метров дорожного полотна, подготовительные работы уже начались.

По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в Ростове-на-Дону 40 светофорных объектов планируется оборудовать детекторами транспортных потоков.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году запланировано благоустройство 161 общественной территории.

Кроме того, ведутся работы на двух объектах — победителях всероссийского конкурса благоустройства: сквере по улице Центральной в Красном Сулине и проспекте Платовском в Новочеркасске.

Продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. В 2026 году работы идут на восьми объектах в Неклиновском, Обливском, Мясниковском и Целинском районах.

В Красном Сулине стартует возведение спортивного центра: контракт подписан в марте 2026 года, завершить работы планируется к ноябрю 2027 года.

Также на заседании обсудили вопросы жилищного строительства и ЖКХ. Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

