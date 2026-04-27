Миронов: необходимо внести в цели ЦБ обеспечение устойчивого роста экономики

В Госдуме предложили расширить список целей работы Центробанка и законодательно закрепить за регулятором ответственность за обеспечение устойчивого роста валового внутреннего продукта (ВВП). С такой инициативой выступил Сергей Миронов. Об этом со ссылкой на проект закона сообщает РИА Новости.
Если законодательная инициатива будет одобрена, изменения придется вносить в закон о ЦБ. Миронов отмечает, что сегодня регулятор отвечает только за стабильность рубля и банковской системы. А это ведет к стагнации производства.
Если же у Банка России будет внедрен двойной мандат, регулятор будет обязан учитывать последствия ключевой ставки для темпов экономического развития страны.
«Мы убеждены, что, принимая решения по ключевой ставке, Банк России должен учитывать не только инфляционные риски, но и последствия для российской экономики», — заключил Миронов.
24 апреля ЦБ немного опустил ключевую ставку. А глава Центробанка высказалась о переохлаждении экономики и росте безработицы.
При этом Набиуллина заявила, что регулятор может взять паузу в снижении ключевой ставки уже на следующем заседании.