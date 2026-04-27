В Краснодарском крае ожидается рост цен на жилье на 10%

Эксперт Коломийцева: Рост цен на 1 кв. м жилья заметен в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае ожидается рост цен на жилье на 10%. Такие прогнозы относятся к курортам Черноморского побережья. В целом в регионе ожидается увеличение стоимости на 5−7%.

«В 2026 году на рынке недвижимости вероятен сценарий умеренного удорожания, без резких скачков цен. Ценовая динамика подтверждает устойчивый рост рынка недвижимости региона», — сообщила коммерческий директор федерального девелопера Тамара Коломийцева.

Так, с 2018 года по 2026 год 1 кв. метр подорожал с 65 тысяч до 240 тысяч рублей. Это означает, что стоимость жилья в Краснодарском крае выросла в 3,7 раза, что говорит об активном росте рынка, пишет ТАСС.

Рост цен на 1 кв. метр жилья, по словам эксперта, заметен в Сочи.

«Рынок курорта характеризуется высокой стоимостью и избирательностью, как со стороны инвесторов, так и у покупателей», — добавила Тамара Коломийцева.