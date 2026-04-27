Большинство нижегородцев отказались работать шесть дней в неделю

Лишь 20% горожан готовы пожертвовать выходным ради оплаты, тогда как 65% респондентов ценят свободное время выше денег.

65% работающих нижегородцев не готовы перейти на шестидневную рабочую неделю даже при условии оплаты дополнительного дня. Об этом сообщили эксперты сервиса SuperJob по результатам опроса, проведенного среди сотрудников с классическим графиком 5/2.

Исследование показало, что мужчины и молодежь до 35 лет более лояльны к идее сверхурочного труда — среди них готовность выразили 24% и 26% соответственно. Женщины чаще высказывались против, аргументируя это необходимостью уделять время семье и детям, а специалисты старше 45 лет оказались самой консервативной группой, где на переработки согласны лишь 16%.

Уровень дохода также влияет на отношение к инициативе: горожане с зарплатой выше 150 тысяч рублей поддерживают шестидневку чаще, чем те, кто зарабатывает менее 100 тысяч. При этом респонденты с высшим образованием реже готовы на трудовые подвиги по сравнению с обладателями дипломов среднего профессионального образования.

