В Красноярске дешевеют овощи, но дорожают велосипеды и товары для дачи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в марте инфляция замедлилась и опустилась ниже 6% в годовом выражении. Также снизились темпы роста цен за месяц. Эксперты отмечают, что с приходом весны на цены все сильнее влияют сезонные факторы.
Заметнее всего подешевели тепличные овощи. Производители стали меньше тратить на отопление теплиц, и огурцы за месяц упали в цене почти на 30%. Также снизилась стоимость зелени, лука и чеснока. Если сравнивать с прошлым годом, овощи в целом стали дешевле, особенно капуста, лук и чеснок. Например, лук активно завозят из Казахстана, где в этом году собрали большой урожай.
В то же время выросли цены на некоторые непродовольственные товары. С наступлением весны увеличился спрос на велосипеды и мотоциклы, что позволило магазинам поднять цены примерно на 2%. Продавцы объясняют это ростом расходов на аренду, логистику и хранение. При этом детские велосипеды за год даже подешевели, взрослые — подорожали, а цены на мотоциклы почти не изменились.
Кроме того, подорожали товары для сада и огорода. Например, земля для растений за месяц стала дороже на 4%, а за год — на 14%.
По словам представителей Банка России, такая ситуация типична для весны: продукты дешевеют из-за снижения затрат и хорошего урожая, а спрос на сезонные товары растет, что влияет на цены. В регуляторе считают, что это временные изменения.
Ожидается, что в дальнейшем инфляция продолжит снижаться: в этом году — до 4,5−5,5%, а к 2027 году приблизится к уровню около 4%.