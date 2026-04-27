Каждый пятый красноярец готов к шестидневной рабочей неделе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске лишь 19% жителей готовы работать по шестидневному графику, если шестой день будет оплачиваться по стандартной ставке.
При этом 69% респондентов заявили, что не готовы отказываться от выходных даже ради дополнительного заработка. Участники опроса отмечают, что ценят отдых и личное время больше увеличения дохода. Такие данные получены в опросе сервиса SuperJob.
Мужчины оказались более лояльны к идее шестидневки — согласие выразили 24% опрошенных. Среди женщин таких значительно меньше — 14%. Многие из них объясняют отказ семейными обязанностями и нехваткой свободного времени.
Возраст также влияет на отношение к дополнительной нагрузке. Среди жителей до 35 лет работать шесть дней готовы 23%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 15%.
Более скептически к идее относятся люди с высшим образованием — среди них согласных 15%, тогда как среди обладателей среднего профессионального образования показатель выше и составляет 23%.
Различается и отношение в зависимости от уровня дохода: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей готовы согласиться 16%, а среди тех, кто получает свыше 150 тысяч рублей, — 19%.
16+