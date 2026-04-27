Движение ограничили по улице Провиантской в Нижнем Новгороде до 1 мая

С 6 утра 27 апреля до 6 утра 1 мая 2026 года будет ограничено движение автотранспорта на улице Провиантской в Нижнем Новгороде. Ограничения коснутся участка, прилегающего к дому № 16А, сообщили в ЦОДД Нижнего Новгорода.
На этом же участке улицы Провиантской, но в пределах от улицы Ковалихинской до улицы Ульянова, будет разрешено передвижение в обоих направлениях.
Для объезда места проведения работ предлагается использовать улицы Ковалихинская, Нестерова и Ульянова.
Водителям настоятельно советуем заблаговременно изучить предложенную схему организации дорожного движения, проявлять максимальную осторожность и строго соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее движение в центре Нижнего Новгорода ограничили с 16 апреля по 7 мая.