Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ограничили по улице Провиантской в Нижнем Новгороде до 1 мая

Для объезда места проведения работ предлагается использовать улицы Ковалихинская, Нестерова и Ульянова.

С 6 утра 27 апреля до 6 утра 1 мая 2026 года будет ограничено движение автотранспорта на улице Провиантской в Нижнем Новгороде. Ограничения коснутся участка, прилегающего к дому № 16А, сообщили в ЦОДД Нижнего Новгорода.

На этом же участке улицы Провиантской, но в пределах от улицы Ковалихинской до улицы Ульянова, будет разрешено передвижение в обоих направлениях.

Водителям настоятельно советуем заблаговременно изучить предложенную схему организации дорожного движения, проявлять максимальную осторожность и строго соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее движение в центре Нижнего Новгорода ограничили с 16 апреля по 7 мая.