В Волгограде продают «СССР»

Магазин-бар «СССР» выставил на продажу его владелец в Волгограде. Торговая точка находится в Краснооктябрьском районе областного центра и занимает 45 квадратных метров.
Расстаться с готовым бизнесом предприниматель, по его словам, вынужден в связи с переездом. Его легко можно переоборудовать в обычный магазин — все необходимое для этого есть, заверяет продавец.
О бизнесе волгоградец говорит как о прибыльном, со «вкусом ностальгии в современной обертке». И рассчитывает получить за него 700 тысяч рублей.
