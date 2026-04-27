В Волгограде на торги выставлена сеть аптечных точек

В Волгоградской области вслед за пекарнями и магазинами одежды бизнес.

В Волгоградской области вслед за пекарнями и магазинами одежды бизнес избавляется и от активов, связанных с аптечным хозяйством. Несколько дней назад на продажу выставлена сеть из шести аптечных пунктов в Центральном и Красноармейском районах Волгограда.

— Три встроенных нежилых помещения на 1 этажах многоквартирных жилых домов и три отдельно стоящих здания с земельными участками в собственности. Каждый объект оснащен отдельными входами с улицы, выполнен ремонт, отвечающий всем требованиям Росздравнадзора, — подчеркнул в анкете объявления владелец.

По заверениям коммерсанта, вся недвижимость исправно приносит доход и находится в долгосрочной аренде у федеральных аптечных сетей «Апрель» и «Социальная Аптека».

Отметим, в числе распродаваемых объектов аптечные пункты по адресам: ул. им. Рокоссовского, д. 44; ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 г; б-р. им. Энгельса, 22а; пр-кт. им. Героев Сталинграда, 8б; пр-кт им. Героев Сталинграда; 29. ул. Пролетарская, д. 45. Стоимость коммерческой недвижимости ни много ни мало — 170 млн рублей.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
