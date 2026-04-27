Молодые петербуржцы переезжают в коммуналки из-за кризиса

По мнению самих молодых людей, приобретение недвижимости без помощи обеспеченных родителей практически недостижимо. Вместо накопления на первоначальный взнос по ипотеке они вкладывают средства в обустройство съемных квартир: в моду возвращается винтажная и дорогая мебель, превращающая временное жилье в эстетически насыщенное пространство.