Новая ловушка мошенников: «обратный перевод» денег на карты

Мошенники в Волгоградской области начали использовать новую схему обмана — «обратный перевод». Они переводят деньги на карты жителей, а потом пишут в мессенджерах с просьбой вернуть сумму на другой счет.
Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава предупреждает: это ловушка, чтобы сделать из человека «дропа» — соучастника преступления. Деньги, которые пришли от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица, — пишет «РИА».
Если волгоградец вернет такой перевод самостоятельно, он втянется в цепочку по обналичиванию похищенных средств. Его реквизиты могут попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях — тогда карты и счета заблокируют во всех банках страны.
По закону банк может приостановить использование карты или онлайн-банка, пока данные в черном списке ЦБ. Если информация пришла от МВД, блокировка обязательна. Деньги на счете не пропадут, но получить к ним доступ можно будет только лично в отделении банка с паспортом.
Если пришла просьба вернуть «ошибочный» перевод от незнакомца, правило одно: ни в коем случае не переводить деньги самому. Нужно сразу позвонить в свой банк по официальному номеру с карты, сообщить о несогласованном поступлении и попросить запустить процедуру официального возврата по реквизитам отправителя.
Это единственный законный и безопасный способ, который не даст мошенникам подставить жертву.
