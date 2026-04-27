На Кубани начали сеять рис. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в соцсетях. Всего под культуру отвели около 100 тысяч гектаров.
«Благодаря нашим ученым аграрии используют семена исключительно кубанской селекции. Рисоводы полностью обеспечены удобрениями, техникой и средствами защиты растений», — сообщил Вениамин Кондратьев.
В настоящее время Краснодарский край — главный производитель риса в России. В 2025 году в регионе собрали более 850 тысяч тонн зерна.
«В этом сезоне, при благоприятных условиях, рассчитываем на достойный урожай», — добавил губернатор.
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.