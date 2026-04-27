Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть до $90 за баррель

Инвестбанк Goldman Sachs повысил свой прогноз цен на нефть на четвертый квартал текущего года до $90 за баррель для нефти марки Brent и $83 за баррель для нефти WTI из-за снижения добычи на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
«Экономические риски выше, чем можно было предположить исходя из нашего базового сценария, из-за рисков роста цен на нефть, необычно высоких цен на нефтепродукты, рисков дефицита продукции и беспрецедентного масштаба потрясений», — цитирует издание аналитическую записку экспертов GS во главе с Дааном Струйвеном.
Прогноз Goldman Sachs предполагает нормализацию экспорта из стран Персидского залива через Ормузский пролив к концу июня, а не к середине мая, как предполагалось ранее, и более медленное восстановление добычи в регионе.
Также, по оценкам GS, из-за сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке на 14,5 млн барр. в сутки мировые запасы нефти в апреле сокращаются на рекордные 11−12 млн барр. в сутки. Кроме того, по прогнозам GS, которые приводит Reuters, мировой рынок нефти перейдет от профицита в 1,8 млн барр. в сутки, наблюдавшегося в 2025 году, к дефициту в 9,6 млн барр. в сутки во втором квартале 2026 года.
В Goldman Sachs ожидают, что во втором квартале мировой спрос на нефть снизится на 1,7 млн барр. в сутки.
Bloomberg 26 апреля писало о том, что признаков ослабления блокады Ормузского пролива не наблюдается. По данным сервисов отслеживания судов, по состоянию на утро воскресенья из Персидского залива через пролив прошло лишь небольшое грузовое судно. В противоположном направлении был замечен лишь небольшой танкер, перевозящий химикаты и нефтепродукты.
Politico 27 апреля сообщило, что власти ЕС опасаются начала политического кризиса на фоне роста цен на энергоносители. Согласно изданию, ухудшение экономической ситуации ведет к утрате доверия к действующим властям европейских стран и росту популизма.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».