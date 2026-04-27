Таймырские проекты стали победителями первого грантового конкурса ПОРА 2026 года

Это проект Таймырского краеведческого музея «Ритмы Арктики», который нацелен на популяризацию музыкального искусства среди детей, живущих в Арктической зоне, на площадке Таймырского краеведческого музея. Основной целью проекта является создание условий для творческого самовыражения и развития музыкальных знаний и навыков у детей дошкольного и младшего школьного возраста с использованием современных методик и технологий. В рамках проекта состоится цикл интерактивных мероприятий, на которых дети в возрасте 5−9 лет получат базовые знания о музыке, познакомятся с различными музыкальными инструментами, направлениями (в том числе этнической музыкой народов Севера), познакомятся с музыкантами и композиторами, примут участие в развивающих мастер-классах, примут участие в музицировании с использованием музыкальных инструментов, создав импровизированный детский оркестр.