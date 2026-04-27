Таймырские проекты стали победителями первого грантового конкурса ПОРА 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проектный офис развития Арктики объявляет список победителей первого грантового конкурса, проводящегося в 2026 году. Экспертная комиссия выбрала 14 проектов из более чем 100 присланных заявок. Реализацию заложенных в них идей теперь финансово и информационно поддержит ПОРА.
На реализацию каждой из инициатив будет выделено до 200 тысяч рублей — с заявителями будут заключены договоры о целевом и безвозмездном предоставлении грантов.
Грантовая программа ПОРА реализуется уже более шести лет, за это время было выдано 266 грантов на общую сумму более 25 млн рублей. С 2026 года организация перевела финансовое обеспечение грантов на новый уровень: «Созданный нами Фонд устойчивого развития Арктики нацелен на сохранение грантовой поддержки наиболее важным инициативам с использованием механизма целевого капитала», — комментирует генеральный директор ПОРА Максим Данькин.
Среди победителей проекты, представленные общинами и общественными организациями Таймыра.
Это проект Таймырского краеведческого музея «Ритмы Арктики», который нацелен на популяризацию музыкального искусства среди детей, живущих в Арктической зоне, на площадке Таймырского краеведческого музея. Основной целью проекта является создание условий для творческого самовыражения и развития музыкальных знаний и навыков у детей дошкольного и младшего школьного возраста с использованием современных методик и технологий. В рамках проекта состоится цикл интерактивных мероприятий, на которых дети в возрасте 5−9 лет получат базовые знания о музыке, познакомятся с различными музыкальными инструментами, направлениями (в том числе этнической музыкой народов Севера), познакомятся с музыкантами и композиторами, примут участие в развивающих мастер-классах, примут участие в музицировании с использованием музыкальных инструментов, создав импровизированный детский оркестр.
Еще один проект получивший поддержку Проектного офиса развития Арктики — «Вкус Севера» семейной родовой общины КМНС Ыйдына (Лунный свет).
«Вкус Севера» направлен на сохранение и популяризацию кулинарного наследия долганского народа — коренного малочисленного народа Севера. В рамках проекта будет организовано уникальное погружение долган в традиционную среду с использованием национального жилища балка. Здесь пройдут мастер-классы по приготовлению традиционных долганских блюд (мясные, рыбные, мучные изделия). Планируется охватить деятельностью проекта не менее 60 жителей разных поколений для укрепления межпоколенческих связей. Через кулинарные мероприятия (мастер-классы, дегустации, конкурс «Особенности национальной кухни») и информационные материалы (электронные брошюры) пройдёт популяризация в местном сообществе ценностей национальных традиций, долганской культуры.
Также среди победителей проект «Дыхание Арктики», представленный КГБП ОУ «Таймырский колледж».
В ходе реализации проекта планируется создание декоративных подушек в этническом стиле с наполнением тундровыми травами. Подушки предназначены для учащихся школы-интерната города Дудинки первого года обучения. Для создания таких подушек планируется проведение цикла занятий по декоративно-прикладному творчеству коренных малочисленных народов Таймыра, встречи старейшин со студентами, выезды в тундру для сбора трав.
Казиева Балахалум Арсеновна вышла на грантовый конкурс с проектом Интерактивный театр «Живые сказки Севера».
Проект направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера (КМНС) среди детей города Норильска. В рамках проекта на базе детской библиотеки имени Саши Петряева в Норильске будут организованы интерактивные занятия в формате кукольного и теневого театра, знакомящие участников с традиционными сказками народов Севера. Особое внимание будет уделено вовлечению детей в творческий процесс: участники смогут самостоятельно создавать собственные сказки, персонажей и мини-спектакли. К участию планируется привлечь как постоянных посетителей библиотеки, так и детей участников СВО, а также воспитанников центра «Виктория» в Норильске. Реализация проекта позволит развить творческие навыки детей, повысить интерес к культуре КМНС и создать условия для их социальной интеграции через совместную культурную деятельность.
«Белый мишка в гостях у Могоди Дя» от ТМФ СР НКОС «Красноярская Арктика» также получит финансовую поддержку.
Этот проект развивает успешную инициативу «Вкус Могоди Дя» (2025 год), реализованную при поддержке АНО «Проектный офис развития Арктики». В новом проекте мы углубляем межкультурный диалог между школьниками Норильска (просветительский центр «Белый Мишка») и учащимися посёлка Потапово (Таймырский Долгано-Ненецкий район). Ключевые направления нового проекта: сохранение культурного наследия, экологическое просвещение, медиаволонтёрство. Формат — экспедиционный тур, в ходе которого норильские школьники посетят Потапово, укрепят социальные связи через совместные мастер-классы и станут амбассадорами энецких традиций в своих школах.
Победители приступают к реализации своих проектов, а ПОРА ждет заявок на второй раунд, который будет проводиться с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности — здесь.