Ремонт теплосетей в Красноярске синхронизируют с работами по благоустройству города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках подготовки к 400-летию Красноярска энергетики заменяют тепловые сети по улице Диктатуры Пролетариата, чтобы передать участок под комплексное благоустройство муниципальным службам. Ход работ и соблюдение графиков проверил первый заместитель главы города Александр Мацак вместе с директором Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Сергеем Ивановым.
Капитальный ремонт и реконструкция трубопроводов стартовали 23 марта и охватывают отрезок улицы от Дубровинского до Мира, включая перекресток с Урицкого. Работы идут практически одновременно на четырех участках. Коммуникациям в этой части города от 17 до 37 лет. С учетом планов по благоустройству к юбилею Красноярска в СГК было принято решение о полной замене инфраструктуры: трубопроводов, лотков и пяти тепловых камер. Всего будет проложено около 1000 метров новых труб диаметром от 150 до 200 мм.
Чтобы сохранить бесперебойное теплоснабжение и подачу горячей воды, энергетики организовали временную схему: тепло подается по наземному трубопроводу, который демонтируют после завершения работ.
Александр Мацак отметил важность координации всех участников процесса: «Синхронизировать столько видов работ — большая ответственность. Мы стараемся учесть все нюансы технологий, все особенности процессов. Особое внимание обращаем на минимизацию неудобств для водителей и пешеходов. Без перекрытий и ограничений такую работу, конечно, не выполнить. Но мы постарались учесть опыт прошлого года, выстроить графики так, чтобы были пути обходов и объездов, чтобы бригады разных заказчиков и подрядчиков заходили на участки, не мешая друг другу, вели работы поквартально и по одной стороне. Прошел полностью данный участок. Вижу, что работы выполняются профессионально, с должным подходом и с уважением к жителям: пешеходная доступность сохранена, люди могут ходить по тротуарам, ремонты полностью огорожены. На сегодняшний день компания СГК идёт с опережением на неделю того графика, который запланирован».
По словам Сергея Иванова, объединение усилий энергетиков и городских служб позволяет добиться долгосрочного результата: «Мы сознательно идем на полную замену сетей здесь на Диктатуры Пролетариата. Это позволяет один раз качественно выполнить работы и на десятилетия вперед исключить необходимость повторных вскрытий на этом участке. Стараемся по возможности ускориться, понимаем, что эта улица одна из часто используемых водителями. Сейчас идём с опережением графика. Должны были завершить до 15 июня, но понимаем, что 10 июня отсюда уйдем».
Работы на улице Диктатуры Пролетариата ведутся с учетом предыдущих этапов модернизации: в 2023 году был обновлен участок между улицами Мира и Ленина, в 2024-м — между Урицкого и Карла Маркса. После завершения комплексного благоустройства возвращаться к этим территориям в ближайшие годы не потребуется.
СГК системно обновляет теплосетевую инфраструктуру Красноярска с 2020 года. За это время переложено 300 км сетей. В 2026 году программа также остается масштабной: планируется заменить 55 км трубопроводов на 90 участках города. При этом 10 из них уже завершены, в настоящее время в работе 24 территории.
Результаты модернизации уже ощутимы: износ системы теплоснабжения Красноярска снизился с 70% до 38%, а три последних зимних сезона прошли без крупных инцидентов. Развитие инфраструктуры позволило закрыть 37 неэффективных котельных и сократить выбросы в атмосферу на 8,7 тысячи тонн ежегодно.
Синхронизация ремонтов с благоустройством становится ключевым принципом работы, позволяя одновременно повышать надежность теплоснабжения и улучшать городскую среду.