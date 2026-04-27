Петербургская биржа снизила допустимый предел падения цен на топливо

Санкт-Петербургская биржа изменила границы колебаний цен на бензин и дизельное топливо с 27 апреля. Об этом следует из материалов на официальном сайте площадки.
— Нижний порог для АИ-92, АИ-95, летнего и межсезонного дизеля подняли с −5% до −3%. Верхний предел остался на уровне +0,01%, — отмечается в сообщении.
Новые лимиты действуют для поставок «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция отправления ОТП» и «франко-труба». Для зимнего и арктического дизельного топлива коридор не изменился: рост до +0,5%, снижение до −10%.
