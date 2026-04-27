Свердловчанам в домовых чатах стал доступен бот с функциями ЖКХ

В Свердловской области в 22 тысячах домовых чатов появился бот с функциями ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области участникам 22 тысяч домовых чатов в МАКСе стал доступен бот с базовыми функциями ЖКХ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Новый сервис позволяет решить вопросы в сфере ЖКХ в удобном формате.

— Домовые чаты позволяют не только общаться, но и оперативно решать бытовые вопросы. Их развитие направлено на повышение прозрачности работы управляющих организаций и совершенствование единых подходов к обработке обращений граждан, — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Чат-бот отмечен специальным значком и интегрирован в ранее созданные домовые чаты. Внутри приложения доступно мини-приложение, на первом этапе пользователям доступны базовые функции: авторизация через Госуслуги, просмотр данных о недвижимости, передача показаний счетчиков, направление заявлений в УК и подключение к домовым чатам своих домов.