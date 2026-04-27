Аналитики сообщили о снижении кадрового резерва России

В кадровый резерв входят люди, которые на данный момент не работают, но готовы выйти на рынок труда. Это студенты, пенсионеры, родители в декрете, люди с инвалидностью и временно не занятые.
Как отмечает издание, за последние пять лет размер резерва сократился почти вдвое — с 7 млн до примерно 4 млн человек.
При этом число работающих увеличилось с 72 млн до почти 75 млн человек, таким образом, на самом деле все больше людей вовлекаются в экономику, сказала газете президент FinExpertiza Елена Трубникова. Она обратила внимание на то, что доступных трудовых ресурсов в стране становится меньше.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова назвала причинами этих трендов на рынке труда демографическую яму (считается, что таковая возникла в 1990-х годах) и снижение числа молодых сотрудников, а также высокий спрос на работников. Кроме того, активно людей на работу привлекают оборонные предприятия, которые предлагают зарплаты выше средних, отметила она.
Председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина обратила внимание, что в современных реалиях быстрее выходить на работу стали студенты, а ранее неактивные группы населения, такие как пенсионеры и женщины с детьми, теперь чаще устраиваются на нее.
Новых же резервов практически не осталось, продолжила специалист. Она пояснила, что уровень занятости людей с инвалидностью в России остается более низким, чем в других странах, а женщины с маленькими детьми работают реже сверстниц без детей.
Одновременно число самозанятых составляет порядка 16 млн, и многие из них совмещают этот статус с основной занятостью, отметила Горелкина. Эффект от повышения пенсионного возраста она назвала в значительной степени исчерпанным.
Исследование FinExpertiza показало, что в среднем по стране на одну вакансию, размещенную через службы занятости, приходилось 2,6 человека из кадрового резерва. Ситуация сильно разнится в зависимости от региона: соискателей на одно место больше всего в Ингушетии (282 человека), Дагестане (111), Северной Осетии (43), Чечне (33) и Республике Алтай (9). Таким образом, высокие показатели в основном характерны для регионов с аграрной экономикой и высоким уровнем безработицы, считают аналитики.
Замглавы администрации президента Максим Орешкин отмечал, что одними из главных факторов, мешающих экономическому развитию России, являются дефицит ресурсов и кадров. Впервые в своей современной истории российская экономика столкнулась с нехваткой и ограничениями по количеству рабочей силы, бизнесу и властям приходится учитывать эту реальность, подтверждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Минэкономразвития ранее спрогнозировало, что в 2026-м безработица составит 2,6%, в 2027 и 2028 годах — 2,5 и 2,3% соответственно.