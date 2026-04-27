В 7 раз вырос спрос на наличные рубли в обменниках Казахстана

В марте чистая продажа рублей в обменниках сложились на уровне 7,4 млрд тенге ($15,9 млн). Это сразу в семь раз больше, чем в феврале, отмечают эксперты.
«Вплоть до февраля чистый спрос на рубли стабильно оставался отрицательным на протяжении 14 месяцев. Это означает, что клиенты обменников продавали рубли в большем объеме, чем покупали, но теперь покупки вновь превысили продажи», — сообщают в бюро.
А вот спрос на доллар США резко просел. Номинально это почти 22%, однако в годовом выражении есть рост: номинально на 44%, реально на 30%.
«Дело в том, что годом ранее в начале весны показатель как раз падал более чувствительно, чем сейчас. Притом, к слову, курс доллара в марте 2026 по сравнению с февралем был чуть более выгодный: среднемесячный уровень 489,31 (-1,3%)», — пояснили специалисты.
По евро показатель чистых продаж достиг 12 млрд тенге ($25,8 млн). К февралю номинальный рост был на 14%, при этом в годовом выражении динамика более скромная, без особых изменений.