Названы победители чемпионата «Красноярские львы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В крае подвели итоги регионального кейс-чемпионата по финансовой грамотности «Красноярские львы».
В этом году в отборочном этапе чемпионата участвовали 63 команды из разных территорий края. Школьники в дистанционном формате прошли тестирование по финансовой, математической и читательской грамотности.
В финале встретились 10 сильнейших школьных команд региона.
Сборные представили решения кейсов, продемонстрировав навыки финансового анализа, умение работать с информацией.
Победителем стала команда школы № 8 из города Шарыпово.
Второе место заняли «Финансовые львы» красноярской гимназии № 4.
Третье место — у команды гимназии № 10 Дивногорска.
При подведении итогов учитывались обоснованность предложенных решений, их практическая применимость, а также качество командной работы и презентации. Победителей и призёров наградили дипломами и памятными призами.
Краевой кейс-чемпионат «Красноярские львы» проводится с 2023 года и является одним из крупнейших мероприятий по повышению финансовой грамотности в регионе. Инициатором события и разработчиком материалов является школа № 16 (город Ачинск).
Отметим, в 2025 году в отборочном этапе участвовали 66 команд из 20 городов и районов Красноярского края.