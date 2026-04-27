Аналитики ЕАБР сказали, что происходит с безработицей в Беларуси

Аналитики ЕАБР оценили ситуацию с безработицей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики Евразийского банка развития в еженедельном макрообзоре сказали, что происходит с безработицей в Беларуси.

По данным специалистов, уровень занятости в республике вырос до 68,1% за первый квартал 2026 года в сравнении с 67,8% за аналогичный период 2025 года.

«На этом фоне уровень безработицы снизился до 2,3%, обновив исторический минимум», — подчеркивают аналитики.

При этом повышенный спрос на рабочую силу формируют предпосылки для дальнейшего роста зарплат в Беларуси. Так, в марте 2026 года номинальная заработная плата выросла на 14,4% год к году. При инфляции 5,4% год к году это обеспечило рост реальных зарплат на 8,5%.

Аналитики добавляют, что дальнейшее повышение оплаты труда будет поддерживать расширение внутреннего спроса, усиливая при этом потребительскую активность в экономике.