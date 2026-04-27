«Беларусбанк» ограничит количество банковских карт на одного белоруса. Подробности опубликованы в телеграм-канале финансового учреждения.
Ранее Нацбанк сказал об ограничении числа банковских карт на одного белоруса. И с 1 июня 2026 года в «Беларусбанке» вступят в силу изменения, которые касаются обслуживания банковских платежных карточек.
Теперь каждый белорус сможет оформить не более одной карты каждого типа, включая банковские продукты, Клубы, «Магнит» и карты рассрочки "Магнит. Указанное правило действует независимо от валюты счета и формы выпуска. Повторно выпустить такую же карту можно не раньше, чем за три месяца до окончания срока ее действия.
«Беларусбанк» уточнил перечень оснований для приостановлений или же прекращений операций по банковской карте, в том числе и блокировку. Подобное даст возможность оперативно реагировать на подозрительные операции, а также лучше защищать деньги клиентов.
Также банк обновил порядок бесплатного обслуживания карт. Для освобождения от ежемесячной (или ежегодной) платы будут учитывать объем безналичных операций в организациях торговли и сервиса, которые были выполнены конкретной картой или же при использовании ее реквизитов.
Была исключена возможность получения карточки Белкарт-Премиум без платы за ее обслуживание при предъявлении военного билета.