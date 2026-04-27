Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Свердловской области в Казахстан отправили 48,5 тысячи цыплят

Свердловский Россельхознадзор проконтролировал отправку партии цыплят в Казахстан.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 25 апреля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку партии цыплят с территории одного из региональных хозяйств в Республику Казахстан.

— Ветеринарный контроль провели специалисты Россельхознадзора. Вывоз был осуществлен в соответствии с разрешением и по соответствующим ветеринарным сопроводительным документам, с выполнением ветеринарно-санитарных требований Республики Казахстан, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Всего в Казахстан было отправлено 48,5 тысячи суточных цыплят. Экспорт произвели авиатранспортом. Отмечается, что сотрудники Россельхознадзора не выявили никаких нарушений в процессе отправки.