Из Свердловской области в Казахстан отправили 48,5 тысячи цыплят

В Свердловской области 25 апреля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку партии цыплят с территории одного из региональных хозяйств в Республику Казахстан.
— Ветеринарный контроль провели специалисты Россельхознадзора. Вывоз был осуществлен в соответствии с разрешением и по соответствующим ветеринарным сопроводительным документам, с выполнением ветеринарно-санитарных требований Республики Казахстан, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Всего в Казахстан было отправлено 48,5 тысячи суточных цыплят. Экспорт произвели авиатранспортом. Отмечается, что сотрудники Россельхознадзора не выявили никаких нарушений в процессе отправки.