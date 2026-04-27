WSJ рассказала о прогнозах роста цен на нефть из-за ситуации вокруг Ирана

Из-за происходящего вокруг Ирана ситуация на рынке энергоносителей ужесточается с каждым днем, из-за чего прогнозы цен на нефть меняются в сторону увеличения, пишет The Wall Street Journal, приводя в своем материале мнения аналитиков.
Цены на нефть вновь выросли более чем на 2%, поскольку мирные переговоры между США и Ираном зашли в тупик, а противостояние вокруг Ормузского пролива вызывает опасения по поводу продолжительного энергетического шока. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подорожали на 2,4%, до $107,86 за баррель, в то время как июньские фьючерсы на WTI подорожали на 2,3%, до $96,55 за баррель.
«Отсутствие прогресса означает, что ситуация на рынке ужесточается с каждым днем, что требует пересмотра цен на нефть на более высоком уровне. Существует мало альтернатив для восполнения дефицита, составляющего примерно 13 млн барр. в день», — приводит WSJ мнение экспертов международной банковской группы ING.
В свою очередь, аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отмечает, что геополитический фон остается далеким от стабильности и создает постоянные «военные риски», поскольку потоки энергоносителей через Ормузский пролив остаются ограниченными. По словам Сачдевы, отсутствие прогресса на переговорах между США и Ираном усилило опасения, что перебои с поставками на Ближнем Востоке могут продлиться дольше, чем ожидалось.
«Провал дипломатического прогресса заставил рынки ориентироваться на геополитические новости, а не на традиционные показатели спроса и предложения», — цитирует Сачдеву WSJ. Риски снижения прогнозов глобального экономического роста могут усилиться, если цена на нефть продолжит расти до $110−120 за баррель, особенно для азиатских экономик, считает аналитик.
Ещё один эксперт, мнение которого приводит американское издание, Макс Лейтон из Citi Research отмечает, что краткосрочные риски, связанные с ростом цен на нефть, смещены в сторону повышения, поскольку второй раунд мирных переговоров между США и Ираном не состоялся. Вашингтон и Тегеран по-прежнему далеки друг от друга в своих красных линиях в отношении переговоров, отметил Лейтон, поэтому Citi отодвигает свой базовый прогноз относительно того, когда вновь откроется Ормузский пролив, с середины апреля на конец мая. Эксперт также подтвердил прогноз цены на нефть марки Brent на срок до трех месяцев на уровне $120 за баррель.
Goldman Sachs повысил свои прогнозы по ценам на нефть на четвертый квартал до $90 (ранее $80) за баррель Brent и $83 (ранее $75) для марки WTI на фоне закрытия Ормузского пролива. Аналитики Goldman Sachs считают, что на сегодняшний день из-за ситуации на Ближнем Востоке исчерпание мировых запасов нефти идет рекордными темпами, что ведет к росту цен на нее.
Bloomberg 26 апреля писал о том, что признаков ослабления блокады Ормузского пролива не наблюдается. По данным сервисов отслеживания судов, по состоянию на утро воскресенья из Персидского залива через пролив прошло лишь небольшое грузовое судно. В противоположном направлении был замечен лишь небольшой танкер, перевозящий химикаты и нефтепродукты.
