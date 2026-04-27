WSJ рассказала о прогнозах роста цен на нефть из-за ситуации вокруг Ирана

Ещё один эксперт, мнение которого приводит американское издание, Макс Лейтон из Citi Research отмечает, что краткосрочные риски, связанные с ростом цен на нефть, смещены в сторону повышения, поскольку второй раунд мирных переговоров между США и Ираном не состоялся. Вашингтон и Тегеран по-прежнему далеки друг от друга в своих красных линиях в отношении переговоров, отметил Лейтон, поэтому Citi отодвигает свой базовый прогноз относительно того, когда вновь откроется Ормузский пролив, с середины апреля на конец мая. Эксперт также подтвердил прогноз цены на нефть марки Brent на срок до трех месяцев на уровне $120 за баррель.