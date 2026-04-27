Дальневосточный бизнес за месяц перевел через систему А7 почти 1,5 млрд рублей

Объем трансграничных платежей, осуществленных через дальневосточный офис российской системы международных расчетов А7, за месяц увеличился с 897 миллионов рублей в январе до 1,49 миллиарда рублей в марте 2026 года. Об этом на пленарном заседании Международного бизнес-форума «Сотрудничество. Бизнес. Новые возможности», прошедшем в рамках выставки Global Expo Владивосток, сообщил руководитель управления по ключевым клиентам ДФО-Владивосток А7 Дмитрий Кадашников.
«Объём платежей вырос с 897 млн рублей в январе до 1,49 млрд рублей в марте. План на апрель — 2,73 млрд. В целом за первый квартал 2026 года объём платежей дальневосточного бизнеса через А7 достиг 2,9 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем в последнем квартале 2025 года», — заявил Дмитрий Кадашников.
По его словам, динамика платежей напрямую свидетельствует о растущей роли Дальнего Востока в российско-азиатской торговле. Согласно данным Банка России, в 2025 году страны Азии обеспечили около 73% российского товарооборота. Доля рубля во внешнеторговых расчетах превысила при этом 53%, а в совокупности с валютами дружественных стран этот показатель впервые превысил 85%. Важно заметить, что Приморский край входит в топ-20 российских регионов-экспортёров: за девять месяцев 2025 года товарооборот региона вырос почти на 10%, а 95% экспорта региона направляется в страны Северо- и Юго-Восточной Азии. Это отличный показатель и пример для соседей.
Кадашников также рассказал о двух ключевых инструментах системы. Первый — вексель, регулируемый Женевской конвенцией 1930 года и признаваемый судами более чем 30 стран. Он фиксирует валютный курс в момент покупки, что позволяет защититься от курсовых колебаний.
«В марте ставка RUSFAR CNY достигала 44% годовых. Те, кто зафиксировал курс заранее, прошли этот период без потерь. Доходность по размещённым средствам — до 10% годовых в валюте номинала, комиссия по векселю — 0,3%, при среднем рыночном значении 2−3%», — пояснил спикер.
Второй инструмент — рублёвый стейблкоин A7A5, который стал первым в России цифровым финансовым активом, получившим этот статус в сентябре 2025 года. Он используется там, где стандартные банковские маршруты недоступны. За год объём транзакций в этом инструменте превысил 100 миллиардов долларов, отметил Дмитрий Кадашников.
Генеральный директор ООО «НКГ», член Общественной палаты Хабаровского края Илья Немиш отметил успехи дальневосточного бизнеса в сфере международных расчетов:
«Мы внимательно следим за значительными успехами дальневосточного бизнеса в области международных расчетов и транзитных операций. Рост объёмов платежей через систему А7 до почти 1,5 млрд рублей за первые три месяца 2026 года говорит о трансформации региона как центра трансграничной торговли и укреплении наших экономических связей с Азиатским регионом. Эти показатели демонстрируют активное развитие российского экспортного потенциала и рост позиций Дальнего Востока как важного торгового хаба. Использование современных финансовых инструментов позволяет нашим бизнесменам защищать свои операции от рыночных колебаний и расширять возможности внешнеэкономической деятельности».