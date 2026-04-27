Ликвидация аварийных деревьев в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ДНР продолжает работы по спилу сухостойных деревьев. С 20 по 24 апреля выполнен спил 34 аварийных и сухостойных деревьев.
Всего за период с 01.01.2026 по 24.04.2026 выполнены работы по сносу более 2,7 тыс. деревьев и работы по кронированию 19 деревьев.
На прошедших выходных на территории ДНР сильный порывистый ветер вызвал падения деревьев и крупных ветвей. Всего на придомовой территории зафиксировано 6 упавших деревьев. Работы по устранению последствий будут завершены 28 апреля.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
16+