Лихачев назвал АЭС вопросом национальной безопасности для Бангладеш

Летом 2024 года в Бангладеш вспыхнули протесты. Вскоре акции переросли в массовое восстание, а демонстранты выступили уже за отставку премьера Шейх Хасины, которая находилась у власти более 15 лет. В результате та оставила пост и покинула страну. В 2025 году на парламентских выборах победила Националистическая партия Бангладеш, завоевав более двух третей мест в парламенте по итогам всеобщих выборов.