Лихачев назвал АЭС вопросом национальной безопасности для Бангладеш

Для Бангладеш собственная атомная электростанция — вопрос не только энергетики, но и национальной безопасности, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью порталу «Страна Росатом».
Лихачев напомнил, что в Бангладеш в ближайшие дни ожидается физический пуск построенного с участием России энергоблока АЭС «Руппур». По его словам, атомная электростанция является для этой страны «фундаментальным решением, способным на десятилетия вперед изменить качество жизни людей и создать надежную энергетическую базу для роста экономики».
По словам Лихачева, Бангладеш в значительной степени зависит от импорта углеводородов и любые перебои в поставках сразу отражаются на повседневной жизни: от работы транспорта и предприятий до устойчивости коммунальной и цифровой инфраструктуры. «В этих условиях ввод в строй собственной атомной генерации не только вопрос энергетики, но и вопрос национальной безопасности и устойчивости», — сказал глава «Росатома».
«Для нас особенно важно, что руководство Бангладеш сохранило последовательность в реализации проекта, несмотря на серьезные внутренние политические изменения прошлого года. Это, на мой взгляд, пример ответственного государственного подхода», — отметил Лихачев.
Летом 2024 года в Бангладеш вспыхнули протесты. Вскоре акции переросли в массовое восстание, а демонстранты выступили уже за отставку премьера Шейх Хасины, которая находилась у власти более 15 лет. В результате та оставила пост и покинула страну. В 2025 году на парламентских выборах победила Националистическая партия Бангладеш, завоевав более двух третей мест в парламенте по итогам всеобщих выборов.
Соглашение о строительстве АЭС было подписано между правительствами России и Бангладеш в 2011 году. Россия предоставила Бангладеш на это кредит объемом $500 млн. После того как власти этой страны просрочили выплату по нему в объеме $164 млн, Москва согласилась смягчить условия кредитования.
