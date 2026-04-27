«Маркетинг на Волге»: как 600+ профессионалов искали точки роста в Нижнем

В апреле Нижний Новгород на пять дней превратился в центр притяжения для маркетологов и предпринимателей со всей России. С 21 по 25 апреля здесь прошла юбилейная, пятая конференция «Маркетинг на Волге» — событие, которое уже прочно закрепилось в календаре профессионалов.
Масштаб, который впечатляет.
Пять дней насыщенной программы, 17 спикеров, более 600 участников из Нижнего Новгорода, Нижегородской области, Москвы, Санкт‑Петербурга, Кирова и других городов — такие цифры говорят сами за себя. Конференция подтвердила: интерес к практическому маркетингу и обмену опытом растёт с каждым годом.
Что особенно ценно — на площадке собрались не только маркетологи, но и предприниматели, готовые применять новые инструменты в своём деле, а также эксперты из смежных областей. Такой микс позволил взглянуть на привычные задачи под разными углами.
Экспертиза без воды.
Программа конференции была выстроена вокруг актуальных тем: от тонкостей digital‑продвижения до психологии потребителя. Спикеры — признанные эксперты в области маркетинга, рекламы и психологии, а также представители государственных организаций, заинтересованных в развитии предпринимательства в регионе, — не просто читали доклады, а сразу отвечали на вопросы аудитории.
Такой формат живого диалога позволил участникам:
получить конкретные рекомендации, которые можно внедрить уже завтра;
разобрать реальные кейсы;
найти ответы на острые вопросы прямо на месте.
Больше, чем бизнес‑мероприятие.
Организаторы сделали ставку не только на контент, но и на атмосферу. Конференция запомнилась участникам не только полезными выступлениями, но и яркими активностями:
Выступления артистов разбавили деловую программу и зарядили энергией.
Бесплатный макияж и причёска — возможность выглядеть на все 100% на деловых встречах и фото.
Фотосессия прямо на площадке — готовые кадры для соцсетей и профиля в профессиональных сообществах.
Этот подход показал: даже серьёзное бизнес‑событие может быть комфортным и запоминающимся.
Взгляд в будущее.
Юбилейная конференция стала не финалом, а стартовой точкой. Организаторы Алёна Степнова и Сергей Захаров уже анонсировали планы по развитию проекта: формируется новый оргкомитет, идёт работа над концепцией следующих мероприятий для бизнеса в Нижнем Новгороде.
Если вы пропустили это событие — не расстраивайтесь. Следите за анонсами: команда «Маркетинга на Волге» готовит новые форматы, чтобы и дальше объединять профессионалов, делиться экспертизой и помогать бизнесу расти.