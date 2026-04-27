Бабиш сообщил, что Чехия работает над соглашением о поставках газа с Баку

Чешская группа энергетических компаний CEZ добивается соглашения о долгосрочных поставках природного газа из Азербайджана, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в азербайджанском городе Габала после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Ceske Noviny.
Издание напоминает, что Азербайджан в прошлом году был крупнейшим импортером нефти в Чехию: оттуда поступило более 42% импортируемого сырья.
Ceske Noviny также отмечает, что Алиев выразил заинтересованность в углублении сотрудничества между странами в оборонной промышленности.
Ceske Noviny пишет, что Бабиша в поездке в Азербайджан и Центральную Азию сопровождают представители чешских компаний, в частности Skoda Group, которая стремится к участию в тендере на поставку поездов для метрополитена Баку, а также производителя взрывчатых веществ и боеприпасов Explosia a.s. По словам Бабиша, Алиев на переговорах предложил провести заседание межправительственной комиссии для проработки всех ключевых вопросов, которым были посвящены переговоры. Чешскую сторону на ней будет представлять министр промышленности Карел Гавличек.
О решении отказаться от российских нефти и газа власти Чехии объявили после начала военной операции на Украине в 2022 году. После того, с 1 января 2025 года транзит российского газа через Украину в Европу был прекращен, прервались и его поставки в Чехию с территории Словакии. С тех пор Чехия получает газ транзитом с территории Германии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля обсудил возможность совместного производства вооружения с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Алиева, у Баку и Киева хорошие перспективы для совместного производства продукции ВПК.
