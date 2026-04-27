Бабиш сообщил, что Чехия работает над соглашением о поставках газа с Баку

О решении отказаться от российских нефти и газа власти Чехии объявили после начала военной операции на Украине в 2022 году. После того, с 1 января 2025 года транзит российского газа через Украину в Европу был прекращен, прервались и его поставки в Чехию с территории Словакии. С тех пор Чехия получает газ транзитом с территории Германии.