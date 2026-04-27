Совмин изменил порядок предоставления данных о доходах физлиц в Беларуси

Совет министров изменил порядок предоставления налоговыми агентами данных о доходах физлиц в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Подробности сообщает телеграм-канал правительства страны.
С 2027 года налоговые агенты станут представлять сведения о доходах физических лиц не ежегодно, а каждый квартал. Переход будет постепенным.
Кроме того, были определены сроки предоставлениях данных о доходах физлиц, в отношении которых применена процедура ликвидационного производства. Также постановление определило обязанности для банков ежеквартально предоставлять информацию про денежные средства, которые были перечислены физлицами за границу.