Совмин изменил порядок предоставления данных о доходах физлиц в Беларуси

Порядок предоставления данных о доходах физлиц изменен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совет министров изменил порядок предоставления налоговыми агентами данных о доходах физлиц в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Подробности сообщает телеграм-канал правительства страны.

С 2027 года налоговые агенты станут представлять сведения о доходах физических лиц не ежегодно, а каждый квартал. Переход будет постепенным.

Кроме того, были определены сроки предоставлениях данных о доходах физлиц, в отношении которых применена процедура ликвидационного производства. Также постановление определило обязанности для банков ежеквартально предоставлять информацию про денежные средства, которые были перечислены физлицами за границу.