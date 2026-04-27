Москва при поддержке ООН-Хабитат подготовит обзор достижения городом ЦУР

По словам заммэра Москвы, главы городского департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, качество жизни горожан и долгосрочное устойчивое развитие являются ключевыми приоритетами столичных властей, а все 13 государственных программ города направлены на достижение целей устойчивого развития. «При этом каждая из московских госпрограмм вносит вклад в достижение сразу нескольких ЦУР, что обеспечивает комплексный и межотраслевой характер реализации устойчивой повестки в столице, — уточнила вице-мэр. — Так, в 2025 году 97% программных расходов бюджета Москвы соответствовали ЦУР ООН, при этом ежегодно около половины городских расходов направляются на социальную сферу — образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт».