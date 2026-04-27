Москва при поддержке ООН-Хабитат подготовит обзор достижения городом ЦУР

Столичные власти подготовят Добровольный местный обзор достижения городом целей устойчивого развития (ЦУР). Эту работу проведут при поддержке программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), а соответствующее соглашение было подписано на встрече правительства Москвы и делегации ООН-Хабитат, возглавляемой директором регионального офиса по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфаном Али.
По словам заммэра Москвы, главы городского департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, качество жизни горожан и долгосрочное устойчивое развитие являются ключевыми приоритетами столичных властей, а все 13 государственных программ города направлены на достижение целей устойчивого развития. «При этом каждая из московских госпрограмм вносит вклад в достижение сразу нескольких ЦУР, что обеспечивает комплексный и межотраслевой характер реализации устойчивой повестки в столице, — уточнила вице-мэр. — Так, в 2025 году 97% программных расходов бюджета Москвы соответствовали ЦУР ООН, при этом ежегодно около половины городских расходов направляются на социальную сферу — образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт».
Отметим, что Добровольный местный обзор — это признанный ООН формат отчета городов о прогрессе в достижении 17 целей устойчивого развития. Российская столица активно принимает участие в глобальной дискуссии об устойчивом развитии городов, а также в международных проектах под эгидой ООН. Помимо этого, город проводит собственные исследования по выявлению и популяризации лучших городских практик развития. В частности, Москва подготовила глобальные исследования по темам «Тренды развития городов мира» и «Климатическая повестка городов» по крупнейшим мегаполисам мира, стран БРИКС и городам-полумиллионникам России.
«Мы внимательно следим за инициативами ООН-Хабитат и рассматриваем их как важные инструменты распространения эффективных городских решений и взаимного обучения городов, — подчеркнула Мария Багреева. — Подписанное сегодня соглашение является результатом нашей длительной совместной работы».
Заммэра добавила, что Добровольный местный обзор — это не только демонстрация достижений Москвы на международной арене, но и важный практический инструмент, который поможет определить «зоны роста», в которых городское правительство сможет усилить работу над повышением качества жизни в интересах москвичей.