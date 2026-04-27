Акции «Новабев групп» отреагировали снижением на рекомендацию по дивидендам

Рекомендованный размер выплаты — 10 ₽ на бумагу. Всего на эти цели планируется направить 0,9 млрд руб. В случае утверждения финальных дивидендов их общая сумма составит 30 ₽ на акцию, а всего — 2,75 млрд руб., или 53% чистой прибыли «Новабев групп» по МСФО за 2025 год. Из отчетности следует, что по итогам прошлого года компания получила 5,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, увеличив показатель на 13% г/г.