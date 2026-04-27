Долги по зарплате снизились в Волгоградской области до 2 млн

Задолженность по зарплате в Волгоградской области на конец марта 2026 года снизилась на 28,2% и составила 2 миллиона рублей. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал Росстат.
Среди регионов ЮФО самые большие долги по зарплате по-прежнему остаются в Краснодарском крае. Они выросли уже до 591,4 миллиона рублей. Работодатели Астраханской области задолжали сотрудникам почти 59 миллионов рублей. Причем за месяц они увеличились на треть.
Только в трех субъектах Южного федерального округа фиксируется нулевая задолженность — в Адыгее, Калмыкии и Ростовской области.