Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долги по зарплате снизились в Волгоградской области до 2 млн

Задолженность по зарплате в Волгоградской области на конец марта 2026 года снизилась на 28,2% и составила 2 миллиона рублей. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал Росстат.

Среди регионов ЮФО самые большие долги по зарплате по-прежнему остаются в Краснодарском крае. Они выросли уже до 591,4 миллиона рублей. Работодатели Астраханской области задолжали сотрудникам почти 59 миллионов рублей. Причем за месяц они увеличились на треть.

Только в трех субъектах Южного федерального округа фиксируется нулевая задолженность — в Адыгее, Калмыкии и Ростовской области.