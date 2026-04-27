Риелторы призывают срочно купить квартиру — сейчас самое лучшее время

Волгоградцам, которые откладывают покупку квартиры в надежде на снижение цен, стоит пересмотреть планы. Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с НСН призвала не ждать падения стоимости жилья — его просто не будет.
Так специалист прокомментировала данные, которые распространябт федеральные каналы: до конца 2026 года цены на новостройки в РФ могут упасть на 30% на фоне снижения спроса. Перескокова назвала такие утверждения некорректными и сбивающими с толку.
«Нет ни одной причины для этого. Такие заявления только вредят людям, поскольку они ждут какого-то падения и продолжают платить аренду, а недвижимость только дорожает. Не было ни одного такого периода ни на вторичном рынке, ни где-либо еще. Лучшая дата для покупки недвижимости — это сегодня», — подчеркнула риелтор.
Так что волгоградцам, которые присматривают жилье, стоит взвесить: ожидание может обойтись дороже, чем своевременная сделка. Аренда, рост цен и упущенные возможности — не те риски, на которые стоит идти ради гипотетического снижения стоимости квадратного метра.
