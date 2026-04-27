В Грозном ввели в эксплуатацию новое здание отделения Банка России

ГРОЗНЫЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Новое здание отделения Банка России по Чеченской Республике общей площадью 12 тыс. кв. м открыли в Грозном. В церемонии приняли участие глава региона Рамзан Кадыров и заместитель председателя ЦБ РФ Валерий Казарин.
«Новое здание, построенное по последнему слову техники, отвечает самым высоким стандартам безопасности и функциональности, обеспечивая комфортные условия для работы сотрудников. Поздравляю всех сотрудников банка с новосельем», — сказал на открытии глава региона.
В ходе церемонии открытия здания Кадырову преподнесли в подарок одну из редких и крупных монет, выпущенных Центральным банком в ограниченном количестве. Комплекс расположен в Путинском районе и объединяет на одной территории подразделения Банка России и Российского объединения инкассации.
«Мы получили современный объект, который органично сочетает национальные традиции и современные градостроительные стандарты. Его уникальность заключается в том, что на одной территории находятся подразделения Банка России и Российского объединения инкассации. Это будет способствовать обеспечению бесперебойного наличного денежного обращения, оптимизации логистических схем по перевозке наличных денег, улучшению качества обслуживания кредитных организаций и в целом позволит вывести функционирование всей банковской системы региона на новый уровень», — отметил управляющий региональным отделением Тамерлан Вацуев.
Как отметили в отделении, в новом кассовом узле применяют современные технологии, которые позволят повысить уровень кассового обслуживания кредитных организаций. На территории комплекса находятся собственные ремонтные мастерские и гаражи для обслуживания спецтехники РОСИНКАС.
Кроме того, в здании расположен уникальный для региона музей с богатой коллекцией банкнот, монет, ценных бумаг и исторических фотографий. В фонде — около 1тыс. предметов, в том числе денежные бумажные знаки Северо-Кавказского Эмирата 1919−20-х годов, имевшие хождение на территории Чеченской Республики.