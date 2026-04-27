Эксперт Кузнецов рассказал, что делать при получении перевода от незнакомца

Юрист Владимир Кузнецов рассказал, что при поступлении «ошибочного» денежного перевода нужно уведомить о нем банк.

При поступлении на карту неожиданного перевода от незнакомца ни в коем случае нельзя возвращать деньги самостоятельно, необходимо немедленно уведомить банк и сохранить все доказательства. Об этом NEWS.ru заявил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

По словам эксперта, самостоятельный возврат средств по требованию неизвестных лиц может вовлечь в схему отмывания денег и привести к блокировке счета. Кузнецов отметил, что полученная сумма является неосновательным обогащением и ее использование способно расцениваться как хищение.

Если обратный перевод уже совершен, следует немедленно сообщить в банк для отзыва транзакции и обратиться в полицию с заявлением и всеми доказательствами, указал специалист. Эксперт также рекомендовал привлечь юриста для оценки перспектив возврата средств и после инцидента отслеживать все операции по счетам.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме обмана с обратными переводами.