Беглов сообщил, что строительство второго этапа ШМСД идет в плановые сроки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) идет в плановые сроки. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Глава государства 27 апреля провел отдельную встречу с губернатором в рамках рабочей поездки в Петербург.
«Вы дали старт второй, третьей и четвертой очереди строительства магистрали. Мы приступили, работаем вместе с нашим партнером — банком ВТБ. Вопросов нет. Строительство второго этапа ШМСД идет в плановые сроки», — отметил Беглов, его слова приводит пресс-служба администрации Петербурга.
Проект ШМСД, реализуемый по поручению главы государства, соединит Западный скоростной диаметр с КАД и трассами Ленинградской области. Магистраль обеспечит прямую связь восточных районов Санкт-Петербурга с центром, югом и севером, что позволит перенаправить транзитные потоки на скоростные магистрали и снизить нагрузку на городскую улично-дорожную сеть.
Протяженность второго-четвертого этапов составляет более 14 км шестиполосной дороги.
Прогнозируется интенсивность свыше 150 тыс. автомобилей в сутки. Строительство трассы по плану будет завершено в 2031 году. Первый этап ШМСД — Витебскую развязку — открыли в декабре 2024 года. Протяженность трассы с шестью полосами для автотранспорта составила 2,6 км, пропускная способность — 70 тыс. транспортных средств в сутки.