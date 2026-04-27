Беглов сообщил, что строительство второго этапа ШМСД идет в плановые сроки

Проект Широтной магистрали скоростного движения соединит Западный скоростной диаметр с КАД и трассами Ленинградской области.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) идет в плановые сроки. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава государства 27 апреля провел отдельную встречу с губернатором в рамках рабочей поездки в Петербург.

«Вы дали старт второй, третьей и четвертой очереди строительства магистрали. Мы приступили, работаем вместе с нашим партнером — банком ВТБ. Вопросов нет. Строительство второго этапа ШМСД идет в плановые сроки», — отметил Беглов, его слова приводит пресс-служба администрации Петербурга.

Проект ШМСД, реализуемый по поручению главы государства, соединит Западный скоростной диаметр с КАД и трассами Ленинградской области. Магистраль обеспечит прямую связь восточных районов Санкт-Петербурга с центром, югом и севером, что позволит перенаправить транзитные потоки на скоростные магистрали и снизить нагрузку на городскую улично-дорожную сеть.

Протяженность второго-четвертого этапов составляет более 14 км шестиполосной дороги.

Прогнозируется интенсивность свыше 150 тыс. автомобилей в сутки. Строительство трассы по плану будет завершено в 2031 году. Первый этап ШМСД — Витебскую развязку — открыли в декабре 2024 года. Протяженность трассы с шестью полосами для автотранспорта составила 2,6 км, пропускная способность — 70 тыс. транспортных средств в сутки.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше