WSJ: Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что иностранные правительства должны предпринять все необходимые меры, чтобы находящиеся в их юрисдикции компании не предоставляли услуги иранским самолетам.

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская администрация может ввести санкции в отношении компаний, которые сотрудничают с иранскими авиаперевозчиками.

«Ведение бизнеса с находящимися под санкциями иранскими авиакомпаниями несет риски попадания под санкции США. Иностранные правительства должны предпринять все необходимые меры, чтобы находящиеся в их юрисдикции компании не предоставляли услуги данным воздушным судам, включая предоставление авиационного топлива, продовольствия, взимание посадочных сборов и обслуживание», — приводит заявление Бессента газета The Wall Street Journal (WSJ).

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше